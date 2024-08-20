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23:58, 20 августа 2024Россия

Путин рассказал о мечте иметь больше подобных Кадырову солдат

Путин заявил о мечте иметь больше таких солдат, как глава Чечни Рамзан Кадыров

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что мечтал бы иметь больше таких солдат, как глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время посещения новой мечети пророка Исы в Грозном он вспомнил, что обсуждал с Ахмадом-Хаджи Кадыровым вопрос о необходимости восстанавливать столицу Чеченской республики. «Это он принял решение восстановить Грозный, это было его решение», — отметил Путин.

Российский лидер указал, что сын Ахмад-Хаджи Кадырова сегодня успешно воплощает идеи отца в реальную жизнь. На вопрос журналиста, оправдывают ли такие «пехотинцы Путина» как Кадыров его доверие, Путин заявил: «Если бы у меня было еще больше таких пехотинцев, я был бы очень рад, но и один такой пехотинец много стоит».

Ранее Путин встрече с добровольцами в Российском университете спецназа в Гудермесе назвал себя таким же пехотинцем, как и все, кто защищают интересы страны в ходе спецоперации (СВО) на Украине. В ходе разговора глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал президенту, что присутствующие на встрече добровольцы оснащены всей необходимой техникой и оружием. Путин одобрительно похлопал Кадырова по плечу. «Я всего лишь пехотинец», — сказал глава республики, на что президент ответил: «Мы все пехотинцы. Мы все в этом смысле в одинаковом положении».

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      Марина Совина
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