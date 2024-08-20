Разведка США обвинила иранских хакеров во взломе кампаний Трампа, Байдена и Харрис

NYT: разведка США обвинила Иран во взломе кампаний Трампа, Байдена и Харрис

Представители разведслужб США обвинили иранских хакеров во взломе предвыборных кампаний кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа, действующего американского лидера Джо Байдена и вице-президента США Камалы Харрис, баллотирующейся от Демократической партии. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Иран стремится разжечь раздор и подорвать доверие к нашим демократическим институтам», — приводит издание совместное заявление ФБР, Управления директора национальной разведки и Агентства кибербезопасности и безопасности инфраструктуры.

Американские правоохранители подчеркнули в докладе, что Исламская Республика намерена «различными способами эксплуатировать социальную напряженность».

9 августа корпорация Microsoft обвинила связанных с Ираном хакеров в попытке повлиять на исход предстоящих выборов президента США осенью 2024 года.