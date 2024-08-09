Microsoft обвинила иранских хакеров во вмешательстве в выборы в США

Корпорация Microsoft обвинила Иран во вмешательстве в выборы президента США

Связанные с Ираном хакерские группировки намерены повлиять на исход предстоящих выборов президента США. С соответствующим обвинением выступила корпорация Microsoft, отчет о деятельности хакеров размещен на официальном сайте компании.

Утверждается, что данные группы отсматривают тренды по теме выборов и распространяют сообщения в социальных сетях с целью повлиять на мнение американцев и, как следствие, на итоги выборов. Также хакеры ведут сбор информации о ходе избирательных кампаний.

В Microsoft сообщили о созданных иранскими группами подставных сайтах, на которых искусственный интеллект составляет тексты на важные для граждан США темы. Помимо этого, хакеры рассылают сообщения высокопоставленным американским чиновникам через взломанные электронные почты с целью украсть информацию об их деятельности в сети. Отмечается, что они пытались войти в почту неизвестного «бывшего кандидата в президенты США».

Ранее США ввели санкции против двух российских граждан, предположительно являющихся членами хакерской группировки Cyber ​​Army of Russia Reborn («Киберармия возрождения России», CARR) Юлии Панкратовой и Дениса Дегтяренко. Утверждается, что они участвовали в кибератаках на критическую инфраструктуру США