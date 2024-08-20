Росфинмониторинг внес командира ВСУ в перечень террористов

Росфинмониторинг внес в список террористов командира ВСУ Ярошевича

Командир бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Федор Ярошевич, заочно арестованный российским судом, включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Весной 2022 года московский суд выдал санкцию на заочный арест украинского военного.

Следственный комитат России возбудил в отношении Ярошевича уголовное дело по статье 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны») после удара ракетой «Точка-У» по вокзалу в Краматорске 8 апреля. Жертвами стали 50 человек, пятеро из них — дети.