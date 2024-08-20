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15:39, 20 августа 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о последствиях подключения к соседскому Wi-Fi

Эксперт Бондарь: за подключение к Wi-Fi соседей может наступить ответственность

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

За незаконное подключение к соседской сети Wi-Fi может наступить административная или уголовная ответственность. О возможных последствиях такого действия россиян предупредил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в разговоре с «Известиями».

Бондарь подчеркнул, что подключение к чужой сети Wi-Fi без ведома ее владельца нарушает российское законодательство. В случае, если сосед подключался к сети и не нанес никакого ущерба, ее владелец может подать в суд гражданский иск. По нему нарушителя могут обязать выплатить стоимость трафика, который он использовал, а также компенсировать моральный ущерб.

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Если же нарушитель использовал при подключении к чужой сети вредоносные программы, то его действия могут попасть под статьи Уголовного кодекса РФ о неправомерном доступе к компьютерной информации и создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ, предупредил специалист.

Кроме того, если нарушитель уничтожил, скопировал или модифицировал информацию на компьютере владельца, ему может грозить штраф до 200 тысяч рублей и лишение свободы на срок до двух лет. «Если же ущерб оказался крупным или действия были совершены из корыстных побуждений, наказание может быть еще строже», — заключил Бондарь.

Ранее IT-эксперт Сергей Липов предупредил россиян, что использовать публичные сети Wi-Fi небезопасно. По его словам, злоумышленники могут подделывать название точек доступа и красть данные пользователей при подключении.

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      Мария Большакова
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