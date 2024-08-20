Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:29, 20 августа 2024Экономика

Россиян предупредили об опасности зарядки автомобильного аккумулятора дома

Автоэксперт Тимашов: автомобильный аккумулятор опасно заряжать дома

Фото: Pxhere

Заряжать автомобильный аккумулятор дома опасно для здоровья и даже жизни находящихся в помещении людей. Об этом предупредил россиян директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов, пишет «Российская газета».

«Во время зарядки активизируются химические процессы, следствием которых может быть выделение вредных веществ (хлористый водород, сернистый газ и прочие). Поэтому выделяемые газы являются ядовитыми и пожароопасными», — пояснил автоэксперт.

Находящаяся в аккумуляторе серная кислота при попадании на кожу и глаза может вызвать химический ожог, подчеркнул Тимашов. Если аккумуляторная батарея неисправна или был подобран неправильный ток для зарядки, может произойти взрыв или возгорание, предостерег специалист.

Ранее россиян предупредили, что в экстремальную жару оставленный на улице автомобиль может загореться. Автоэксперты порекомендовали водителям чаще заглядывать под капот и сам автомобиль. В первую очередь нужно проверить состояние шлангов — 90 процентов возгораний машины происходит из-за протечки топлива.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский главком заявил о сложной для ВСУ ситуации на всей линии фронта

      Путин вышел к россиянам

      Сергей Безруков приехал в Великий Новгород

      Сенат Чехии проверит использование Православной церкви для операций России

      Жена Сарика Андреасяна прокомментировала конфликт с Никитой Кологривым

      «Москвич» пообещал сдержать цены на автомобили до конца года

      41-летняя российская актриса снялась в нижнем белье

      Тренер назвала самые распространенные ошибки при выполнении упражнений

      Депутат Рады предрекла сдачу Украиной Харьковской области

      США и Украина обсудили операции ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше