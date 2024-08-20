Россиян предупредили об опасности зарядки автомобильного аккумулятора дома

Автоэксперт Тимашов: автомобильный аккумулятор опасно заряжать дома

Заряжать автомобильный аккумулятор дома опасно для здоровья и даже жизни находящихся в помещении людей. Об этом предупредил россиян директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов, пишет «Российская газета».

«Во время зарядки активизируются химические процессы, следствием которых может быть выделение вредных веществ (хлористый водород, сернистый газ и прочие). Поэтому выделяемые газы являются ядовитыми и пожароопасными», — пояснил автоэксперт.

Находящаяся в аккумуляторе серная кислота при попадании на кожу и глаза может вызвать химический ожог, подчеркнул Тимашов. Если аккумуляторная батарея неисправна или был подобран неправильный ток для зарядки, может произойти взрыв или возгорание, предостерег специалист.

Ранее россиян предупредили, что в экстремальную жару оставленный на улице автомобиль может загореться. Автоэксперты порекомендовали водителям чаще заглядывать под капот и сам автомобиль. В первую очередь нужно проверить состояние шлангов — 90 процентов возгораний машины происходит из-за протечки топлива.