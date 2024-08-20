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20:01, 20 августа 2024Путешествия

Интерес россиян к отдыху на Бали кратно вырос после запуска прямых рейсов

Спрос россиян на перелеты на индонезийский остров Бали возрос в три раза

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Интерес российских путешественников к отдыху на Бали кратно вырос после новостей о запуске прямых рейсов из Москвы. Об этом говорится в исследовании «Яндекс Путешествий», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что спрос на перелеты на индонезийский остров возрос в три раза. В настоящий момент цена рейса в Денпасар начинается от 65 тысяч рублей за человека в одну сторону, а время полета составит чуть более 12 часов.

«Также наблюдается рост интереса к бронированию отелей в Индонезии. Самым популярным городом для поездок стал Кута. Цены в отелях "три звезды" на неделю на двоих стартуют от 8,3 тысячи рублей на период с 18 по 25 сентября», — говорится в исследовании.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов на прямые рейсы из Москвы на Бали. Уточняется, что с 17 сентября самолеты начнут летать из Шереметьево два раза в неделю: по вторникам и субботам.

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      Марк Успенский
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