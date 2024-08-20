Россиянин изнасиловал собутыльницу в комнате общежития и попал в СИЗО

На Камчатке мужчина изнасиловал собутыльницу в комнате общежития

На Камчатке мужчина изнасиловал 44-летнюю женщину в комнате общежития. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в ночь на 13 августа пьяный фигурант выпивал со знакомой. Он избил собутыльницу, а затем надругался над ней.

Возбуждено дело по части 1 статьи 131 УК РФ («Изнасилование»). Нападавшего задержали, он находится в СИЗО.

Ранее суд вынес приговор в отношении 34-летнего жителя Симферополя, который изнасиловал двух школьниц в общежитии и снял происходящее на видео.