Россиянин побывал в Пакистане и рассказал о традиции делать из девочек мальчиков

Российский тревел-блогер побывал в Пакистане и рассказал о местной традиции делать из девочек мальчиков. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, к этой традиции прибегают семьи, в которых не родился ни один мальчик. Поскольку сыновья являются продолжателями рода, их отсутствие воспринимается как личная трагедия. Не иметь наследника — позор для пакистанцев, объяснил блоегр. Именно поэтому некоторых девочек стригут коротко и одевают в мужскую одежду — их называют бача-пош.

Выбранным девочкам разрешается свободно передвигаться, заниматься спортом, сопровождать своих сестер и мать в общественных местах, поздно возвращаться домой, помогать отцу и заниматься другими делами настоящего наследника. Блогер добавил, что мнения самой дочери никто не спрашивает.

Автор пояснил, что люди вокруг знают настоящий пол такого ребенка, но не подают виду. В подростковом возрасте, когда женственность уже нельзя скрыть под одеждой, девочек возвращают в статус обычной дочери. С этого момента она обязана жить как и все остальные женщины в доме: убираться, готовить еду и носить закрытую одежду. Такое резкое изменение приводит к тяжелым психологическим травмам.

«Позже девочку ждет замужество, чаще всего — с родственником. Дело в том, что бывшие бача-пош — не самые желанные жены. Они воспитывались как мальчики, поэтому не привыкли отводить взгляд при разговоре с мужчиной, плохо умеют выполнять домашнюю работу, ведь их этому попросту не учили», — заключил блогер.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал, что в трущобах Пакистана он встретил «хижины из фанеры и вонючего тряпья». Люди, по его словам, живут в таких домах огромными семьями и целыми общинами.