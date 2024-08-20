Россиянин преследовал школьницу из соседнего дома и пристал к ней в подъезде

В Петербурге задержан мужчина, пристававший к 15-летней школьнице в подъезде

В Санкт-Петербурге задержан 45-летний местный житель, который преследовал 15-летнюю школьницу из соседнего дома и пристал к ней в подъезде. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, ЧП произошло в Калининском районе города. Накануне вечером в полицию обратилась мать потерпевшей. Она рассказала, что неизвестный мужчина преследовал ее дочь, когда та возвращалась домой с прогулки с собакой. Он зашел вместе с девушкой в подъезд и говорил непристойности.

Когда она скрылась в квартире, мужчина начал стучать в двери и совершал развратные действия сексуального характера, а затем ушел. Вскоре злоумышленника задержали. На него составлен протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в московском аквапарке «Мореон» мужчина надругался над 15-летней школьницей.