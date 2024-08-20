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15:03, 20 августа 2024Силовые структуры

Россиянин устроил стрельбу на похоронах крысы и попал под арест с подругами

В Петербурге суд арестовал парня с подругами за стрельбу на похоронах крысы

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Приморский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на одни сутки молодого человека и двух его подруг за стрельбу на похоронах крысы. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Всех троих признали виновными в мелком хулиганстве и отправили под административный арест.

Из материалов дела следует, что в августе две девушки и их приятель пришли в лес рядом с поселком Лисий Нос, чтобы похоронить питомца одной из них. Закопав крысу, молодой человек вынул сигнальный пистолет и устроил салют в честь умершего грызуна.

Звуки выстрелов напугали влюбленных, находившихся в палатке недалеко от места похорон крысы. Они вызвали полицию, сообщив о не менее чем десяти выстрелах неизвестных.

Полиция разыскала хулиганов и привлекла к административной ответственности, установив, что молодой человек сделал 19 выстрелов в воздух.

16 августа сообщалось, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения протаранил шлагбаум и устроил стрельбу возле жилого дома Москве.

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      Любовь Ширижик
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