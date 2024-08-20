Россиянин устроил стрельбу на похоронах крысы и попал под арест с подругами

Приморский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на одни сутки молодого человека и двух его подруг за стрельбу на похоронах крысы. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
Всех троих признали виновными в мелком хулиганстве и отправили под административный арест.
Из материалов дела следует, что в августе две девушки и их приятель пришли в лес рядом с поселком Лисий Нос, чтобы похоронить питомца одной из них. Закопав крысу, молодой человек вынул сигнальный пистолет и устроил салют в честь умершего грызуна.
Звуки выстрелов напугали влюбленных, находившихся в палатке недалеко от места похорон крысы. Они вызвали полицию, сообщив о не менее чем десяти выстрелах неизвестных.
Полиция разыскала хулиганов и привлекла к административной ответственности, установив, что молодой человек сделал 19 выстрелов в воздух.
16 августа сообщалось, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения протаранил шлагбаум и устроил стрельбу возле жилого дома Москве.