Россиянин устроил стрельбу на похоронах крысы и попал под арест с подругами

В Петербурге суд арестовал парня с подругами за стрельбу на похоронах крысы

Приморский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на одни сутки молодого человека и двух его подруг за стрельбу на похоронах крысы. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Всех троих признали виновными в мелком хулиганстве и отправили под административный арест.

Из материалов дела следует, что в августе две девушки и их приятель пришли в лес рядом с поселком Лисий Нос, чтобы похоронить питомца одной из них. Закопав крысу, молодой человек вынул сигнальный пистолет и устроил салют в честь умершего грызуна.

Звуки выстрелов напугали влюбленных, находившихся в палатке недалеко от места похорон крысы. Они вызвали полицию, сообщив о не менее чем десяти выстрелах неизвестных.

Полиция разыскала хулиганов и привлекла к административной ответственности, установив, что молодой человек сделал 19 выстрелов в воздух.

16 августа сообщалось, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения протаранил шлагбаум и устроил стрельбу возле жилого дома Москве.