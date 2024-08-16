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20:57, 16 августа 2024Силовые структуры

Пьяный россиянин протаранил шлагбаум и открыл стрельбу возле жилого дома в Москве

В Москве водитель Ford протаранил шлагбаум и устроил стрельбу возле жилого дома
СюжетСтрельба в Москве

Кадр: Telegram-канал SHOT

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения протаранил шлагбаум и открыл стрельбу возле жилого дома Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, все произошло около дома на Коровинском шоссе. Водитель, управляя автомобилем Ford Explorer, остановился около шлагбаума, а затем снес его и начал стрелять в воздух. Информации о пострадавших нет.

Услышав шум, жители дома вызвали сотрудников правоохранительных органов – они задержали дебошира. В ближайшее время его доставят в отдел полиции. Силовикам предстоит выяснить, из какого именно оружия стрелял мужчина.

Ранее водитель автомобиля Nissan устроил стрельбу после дорожно-транспортного происшествия на юге Москвы. Предварительно, на дороге между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них произвел выстрел в воздух из травматического оружия.

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      Олеся Мицкевич
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