Россиянина приговорили к семи годам за фейковое сообщение о минировании здания УМВД

В Забайкальском крае суд приговорил мужчину к 7 годам за фейк о минировании

В Забайкальском крае суд приговорил к семи годам и трем месяцам колонии строго режима 46-летнего местного жителя за заведомо ложное сообщение о минировании здания УМВД России по Чите. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по региону.

Мужчину признали виновным по статье 207 Уголовного кодекса РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Ранее фигурант уже был судим.

По версии следствия, в апреле пьяный подсудимый позвонил на единый номер экстренных служб «102» и сообщил, что здание УМВД России по Чите заминировано и взорвется. Он решил сделать это, чтобы проверить, реагируют ли силовики на такие предупреждения.

Ранее в Омске суд приговорил к двумя годам и девяти месяцам лишения свободы 20-летнего местного жителя за ложное минирование объектов в России и Белоруссии.