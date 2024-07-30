Россиянина осудили за ложное минирование 200 зданий в России и Белоруссии

В Омске юношу осудили за ложное минирование объектов в РФ и Белоруссии

В Омске суд приговорил к двумя годам и девяти месяцам лишения свободы 20-летнего местного жителя за ложное минирование объектов в России и Белоруссии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, с марта по май 2021 года юноша более 200 раз разослал сообщения о готовящихся взрывах в органах власти и объектах социальной инфраструктуры 37 регионов России. В мае 2021 года он по электронной почте отправил сообщения о минировании органов государственной власти и объектов социальной инфраструктуры в Белоруссии. По каждому сообщению силовики проводили комплекс соответствующих мероприятий, но взрывных устройств и взрывчатых веществ не нашли.

Ранее стало известно, что в Челябинске суд приговорил к 2,5 года лишения свободы жителя Алтайского края за ложный звонок о минировании четырех торгово-развлекательных комплексов.