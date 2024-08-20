Россиянкам назвали подходящие модные наряды на свадьбу подруги

Стилист Леонова: на свадьбу подруги можно надеть платье с объемными рукавами

Российская стилистка Мари Леонова назвала подходящие модные наряды на свадьбу подруги. Ее комментарий публикует журнал «Первый женский».

Так, для данного мероприятия эксперт посоветовала приобрести платья с асимметричными вырезами, объемными рукавами или цветочным принтом. Кроме того, на торжество можно надеть костюм яркого оттенка, состоящий из укороченного пиджака и кюлотов (широкие укороченные брюки — прим. «Ленты.ру»).

Что касается обуви, актуальны будут удобные модели туфель с квадратным или острым носом, балетки с завязками и сандалии на устойчивом каблуке, отметила специалистка.

В июле основательница ателье Ommage, модельер Ольга Никитина раскрыла способ выбрать подходящее свадебное платье.