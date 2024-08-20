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17:48, 20 августа 2024Ценности

Россиянок призвали отказаться от одного вида одежды осенью

Стилист Ольга Гарина призвала отказаться от облегающей одежды осенью 2024 года

Фото: Voyagerix / Shutterstock / Fotodom

Стилистка Ольга Гарина призвала россиянок отказаться от одного вида одежды осенью 2024 года. Ее комментарий публикует 74.ru.

По словам эксперта, в грядущем сезоне в первую очередь следует исключить из гардероба облегающие наряды. Так, между телом и вещами обязательно должен оставаться воздух, отметила она. В то же время при составлении образа предпочтительно надевать верх и низ разного объема, пояснила собеседница издания.

Кроме того, осенью окажутся неактуальны узкие шапки без отворота и шапки-петушки, а также нюдовые и черные колготки, подобранные не в тон обуви, добавила специалистка.

Ранее стилистка Ася Котельникова назвала россиянкам необходимую модную одежду на осень.

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      Алина Гостева
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