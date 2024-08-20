Россиянок призвали отказаться от одного вида одежды осенью

Стилист Ольга Гарина призвала отказаться от облегающей одежды осенью 2024 года

Стилистка Ольга Гарина призвала россиянок отказаться от одного вида одежды осенью 2024 года. Ее комментарий публикует 74.ru.

По словам эксперта, в грядущем сезоне в первую очередь следует исключить из гардероба облегающие наряды. Так, между телом и вещами обязательно должен оставаться воздух, отметила она. В то же время при составлении образа предпочтительно надевать верх и низ разного объема, пояснила собеседница издания.

Кроме того, осенью окажутся неактуальны узкие шапки без отворота и шапки-петушки, а также нюдовые и черные колготки, подобранные не в тон обуви, добавила специалистка.

Ранее стилистка Ася Котельникова назвала россиянкам необходимую модную одежду на осень.