Российская пара пропала при поднятии на гору

Пара из Рубцовска пропала на горе Синюхе в Алтайском крае

Молодая пара из города Рубцовск пропала при поднятии на гору Синюху в Алтайском крае. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

По сведениям издания, 19-летние россияне направились к Поклонному кресту со стороны Белого озера. Оттуда они отправили родственникам видео, но больше на связь не выходили.

К поискам молодых людей подключили волонтеров, спасателей и сотрудников полиции. Инцидентом с парой также заинтересовались алтайские следователи.

В Охотском море 9 августа исчезли 15-летний подросток и двое взрослых — его отец и дядя. 18 августа, для участия в поисковой операции прибыл самолет МЧС АН-74 со спасателями.

Двое братьев, а также сын одного из них, выдвинулись на катамаране «Байкат» от мыса Перовского, который расположен в Николаевском районе Хабаровского края, в сторону острова Сахалин через Сахалинский залив Охотского моря.