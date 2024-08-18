В Охотском море пропал подросток и двое взрослых

Самолет МЧС со спасателями прибыл на место поисковой операции в Охотском море

В Охотском море 9 августа пропали 15-летний подросток и двое взрослых — его отец и дядя. В воскресенье, 18 августа, для участия в поисковой операции прибыл самолет МЧС АН-74 со спасателями, сообщили в пресс-службе ведомства.

Двое братьев, а также сын одного из них, выдвинулись на катамаране «Байкат» от мыса Перовского, который расположен в Николаевском районе Хабаровского края, в сторону острова Сахалин через Сахалинский залив Охотского моря. С того момента об их местоположении ничего не известно, связи с ними нет.

Поиски пропавших россиян продолжаются с 14 августа, всего в них задействованы четыре воздушных судна, включая три вертолета. По информации МЧС, с начала поисков спасатели обследовали более 55 тысяч квадратных километров Охотского моря и около двух тысяч километров береговой линии.

По признакам преступления, предусмотренного статьей 263 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта), возбудили уголовное дело.

Ранее в этот же день стало известно, что родные не смогли связаться с пропавшим после издевательств бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) 74-летним пенсионером Александром Григорьевым.