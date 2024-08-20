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08:19, 20 августа 2024Мир

Российские дипломаты осудили заявления главы МО Британии Хили о Курской области

Посольство РФ назвало слова главы МО Британии Хили о Курской области аморальными

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Слова главы Министерства обороны (МО) Британии Джона Хили по поводу атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область являются глубоко аморальными и оторванными от реальности. Об этом говорится в комментарии посольства России в Лондоне, сообщает ТАСС.

«Решительно осуждаем заявления министра обороны Великобритании Джона Хили в британской прессе 18 августа. Министр [Хили] неуклюже попытался оправдать некими соображениями украинской самообороны и британской безопасности действия киевского режима, в том числе в Курской области, и поддержку ему со стороны Лондона на фоне возросшей глобальной напряженности», — заявили в пресс-службы посольства.

Российские дипломаты также назвали слова Хили «насквозь пропитанными лицемерием» из-за роли Лондона в эскалации конфликта на Украине, а также срыва мирных переговоров с Россией.

Ранее Джон Хили заявил, что Великобритания не исключает возможность нанесения Украиной ударов по России поставленным Киеву оружием. «Мы предоставляем оружие Украине для защиты ее суверенитета. Это не исключает нанесения ими ударов по целям в России, но это должны делать сами украинцы», — заявил он.

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      Виктория Кондратьева
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