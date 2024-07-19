Министр обороны Британии допустил удары по России поставленным Украине оружием

Минобороны Британии: удары по России поставленным Украине оружием не исключаются

Великобритания не исключает возможность нанесения Украиной ударов по России поставленным Киеву оружием. Об этом сообщил министр обороны королевства Джон Хили в эфире BBC Radio 4.

«Мы предоставляем оружие Украине для защиты ее суверенитета. Это не исключает нанесения ими ударов по целям в России, но это должны делать сами украинцы», — заявил глава Минобороны.

Он добавил, что подобные атаки должны проводиться «в рамках параметров и границ международного гуманитарного права».

10 июля премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что новое правительство его страны продолжит разрешать Украине наносить удары по территории России, но в рамках международного гуманитарного права.

Позже британская газета Daily Mail сообщила, что Россия направила новому премьер-министру предупреждение в ответ на его высказывание.