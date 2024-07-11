В Британии заявили о сделанном Россией предупреждении премьер-министру страны

DM: Москва предупредила Стармера об ответе на слова о судьбе оружия для ВСУ

Россия отреагировала на слова премьер-министра Великобритании Кира Стармера о судьбе оружия, переданного страной для Украины. На это обратила внимание британская газета Daily Mail (DM).

«Москва направила предупреждение новому премьер-министру, сэру Киру Стармеру», — отмечается в материале. Уточняется, что речь идет о словах пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который заявил, что на удар Вооруженными силами Украины (ВСУ) британским оружием последует ответ со стороны России.

Ранее стало известно, что Песков назвал безответственным шагом данное Великобританией Украине разрешение наносить удары по территории России ракетами Storm Shadow. Он заявил, что если это случится, Россия примет соответствующие меры.

10 июля Стармер высказался о судьбе поставленного Украине британского оружия. Он заявил, что Киев должен сам решать, как использовать военную помощь в своих целях.