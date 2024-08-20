Российские полицейские ликвидировали крупный канал сбыта героина

В Приамурье полиция ликвидировала крупный канал сбыта героина

В Приморском крае полицейские ликвидировали крупный канал сбыта наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Амурской области.

По данным ведомства, канал поставки организовали 16-летняя и 20-летняя жительницы Белогорска. Когда они возвращались на такси с очередной партией запрещенных веществ, их задержали полицейские. У девушек нашли пакет с 500 граммами героина на шесть миллионов рублей.

Выяснилось, что с марта фигурантки работали на интернет-магазин. Они приобретали наркотики в крупных объемах, привозили домой и расфасовывали на мелкие партии. Затем задержанные сбывали вещества через закладки в Белогорске, Благовещенске, Шимановске и Свободном.

Ранее в Кабардино-Балкарской Республике полицейский попал под домашний арест по подозрению в торговле наркотиками.