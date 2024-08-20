Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:33, 20 августа 2024Силовые структуры

Российские полицейские ликвидировали крупный канал сбыта героина

В Приамурье полиция ликвидировала крупный канал сбыта героина

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Приморском крае полицейские ликвидировали крупный канал сбыта наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Амурской области.

По данным ведомства, канал поставки организовали 16-летняя и 20-летняя жительницы Белогорска. Когда они возвращались на такси с очередной партией запрещенных веществ, их задержали полицейские. У девушек нашли пакет с 500 граммами героина на шесть миллионов рублей.

Выяснилось, что с марта фигурантки работали на интернет-магазин. Они приобретали наркотики в крупных объемах, привозили домой и расфасовывали на мелкие партии. Затем задержанные сбывали вещества через закладки в Белогорске, Благовещенске, Шимановске и Свободном.

Ранее в Кабардино-Балкарской Республике полицейский попал под домашний арест по подозрению в торговле наркотиками.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Военные медики попали в засаду украинской ДРГ под Курском и вступили в бой. Что известно об их судьбе?

      В ВСУ пригрозили перестать платить военным зарплату

      Жительница курского приграничья рассказала о разрушенном из-за ВСУ селе

      Российский школьник упал замертво рядом с электросамокатом

      Работавшая крупье россиянка рассказала о приходивших в казино бандитах

      За поиск уязвимостей в Android перестанут платить

      Член банды Цапкова устроил себе отпуск в российском СИЗО с плазменным телевизором и икрой

      Внешний вид Николь Ричи на фото папарацци вызвал споры в сети

      Байден привел цитату Киссинджера о страхе Европы перед Россией со времен Наполеона

      Исландский футболист рассказал об успокоившей компанию байкеров русской жене

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше