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12:39, 20 августа 2024Россия

Российские школьницы на камеру избили сверстницу и пытались ее раздеть

В Таганроге школьницы на камеру избили сверстницу и пытались ее раздеть

В Таганроге Ростовской области школьницы на камеру избили сверстницу и пытались ее раздеть. Соответствующий видеоролик с юными россиянками опубликовал Telegram-канал Don Mash.

На представленных кадрах видно, как девочки обступают ровесницу, которая сидит на коленях на земле. Они бьют пленницу, хватают ее за тело и лицо. За происходящим со смехом наблюдают мальчики и не пытаются остановить издевательства.

Как выяснил Rostov.aif.ru, на видео не попало то, как школьницу несколько раз ударили электрошокером.

Случившееся привлекло внимание сотрудников администрации Таганрога. По словам руководителя пресс-службы муниципалитета Елизаветы Куповых, сотрудники полиции уже установили личности большинства участников избиения.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге группа подростков избила и ограбила 14-летнего школьника.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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