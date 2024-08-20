Российские школьницы на камеру избили сверстницу и пытались ее раздеть

В Таганроге школьницы на камеру избили сверстницу и пытались ее раздеть

В Таганроге Ростовской области школьницы на камеру избили сверстницу и пытались ее раздеть. Соответствующий видеоролик с юными россиянками опубликовал Telegram-канал Don Mash.

На представленных кадрах видно, как девочки обступают ровесницу, которая сидит на коленях на земле. Они бьют пленницу, хватают ее за тело и лицо. За происходящим со смехом наблюдают мальчики и не пытаются остановить издевательства.

Как выяснил Rostov.aif.ru, на видео не попало то, как школьницу несколько раз ударили электрошокером.

Случившееся привлекло внимание сотрудников администрации Таганрога. По словам руководителя пресс-службы муниципалитета Елизаветы Куповых, сотрудники полиции уже установили личности большинства участников избиения.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге группа подростков избила и ограбила 14-летнего школьника.