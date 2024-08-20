Российский город остался без света из-за аварии в семи котельных

Подольск лишился света из-за аварии в семи котельных

Жители подмосковного Подольска лишились света из-за аварии в семи котельных. Об этом сообщили в пресс-службе администрации российского города.

Уточняется, что отключения электричества начались в 7 утра вторника, 20 августа, с котельной в поселке санатория «Родина». «В 8:55 произошло незапланированное отключение электроэнергии на котельных: Гайдара, 11, Б.Ивановская, Чистова, Маштакова, Кузнечики, Школьная, 34А (Климовск)», — добавили в пресс-службе. Точное количество жителей, оставшихся без света, при этом указано не было.

В 10:42 в Telegram-канале администрации Подольска сообщили, что электроснабжение в Подольске было полностью восстановлено.

Днем ранее стало известно, что половина Владивостока вновь осталась без электричества после недавнего массового отключения.