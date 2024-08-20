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18:14, 20 августа 2024Бывший СССР

Сальдо рассказал об уничтожении ДРГ ВСУ на Днепре

Сальдо: операторы БПЛА уничтожили ДРГ ВСУ на Днепре

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Операторы дронов мотострелкового соединения армии России уничтожили Диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Днепре. Об этом написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«Операторы БПЛА из состава группировки войск "Днепр" заметили группу вражеских диверсантов, два боевика ВФУ со специальным снаряжением пытались добраться до левого берега», — написал Сальдо.

По его словам, российские военные нанесли удар по украинским военным с помощью дрона-камикадзе, уничтожив тем самым формирование.

Ранее Сальдо заявил, что ВСУ постоянно держат в районе города Очаков Николаевской области морской спецназ и британских инструкторов. «Враг постоянно держит в районе Очакова относительно существенные силы, в том числе морской спецназ и иностранных (британских) инструкторов», — указал он.

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      Валентин Карант
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