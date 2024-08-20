Сальдо рассказал об украинских войсках в районе Очакова

Сальдо: ВСУ постоянно держат около Очакова морпехов и британских инструкторов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) постоянно держат в районе города Очаков Николаевской области морской спецназ и британских инструкторов, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. Об этом пишет РИА Новости.

«Враг постоянно держит в районе Очакова относительно существенные силы, в том числе морской спецназ и иностранных (британских) инструкторов», — указал он.

Ранее российские военные поразили расположение ВСУ в Очакове, раздалась серия взрывов. После этого на турбазе, где располагались порядка 500 бойцов ВСУ, начался пожар, который долго не удавалось потушить.

Также стало известно об ударе по военному порту в Очакове. Незадолго до него туда завезли различные плавсредства, в том числе катера и водные мотоциклы.