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13:08, 20 августа 2024Экономика

Сальдо заявил о критическом загрязнении воды в Херсоне

Сальдо: в Херсоне критическая ситуация с загрязнением воды

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне наблюдается критическое загрязнение воды. Об этом губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram.

По его словам, причинами загрязнения являются выход из строя очистных сооружений и засорение Днепра телами украинских солдат. В результате в водах реки обнаружили бактериальную инфекцию, которая через грунтовые воды проникает в водопроводную систему Херсона.

«В нашем распоряжении оказались отчетные фото забора воды из Днепра специалистами Кировоградского центра контроля и профилактики заболеваний, исследования которых подтвердили наличие инфекции. Также стало известно, что оккупационые власти Херсона были вынуждены отправить пробы воды из реки Днепр в независимый диагностический центр компании Black&Veatch в Брюсселе (Бельгия)», — поделился информацией глава Херсонской области.

Сальдо добавил, что, несмотря на то, что на левом берегу Днепра следов инфекции в воде обнаружено на было, в ближайшее время использовать воду Днепра и проток даже в технических целях, купаться и ловить рыбу не стоит.

Ранее Сальдо заявил, что ВСУ применяют тактику террористов в Херсонской области.

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      Полина Кислицына
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