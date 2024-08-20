Женщина случайно сбила на машине 12-летнюю дочь в ее первый школьный день

Во Флориде мать случайно сбила на машине 12-летнюю дочь рядом со школой

В американском штате Флорида женщина высадила из машины 12-летнюю дочь рядом со школой, а затем случайно переехала ее. Об этом пишет People.

В первый школьный день девочку отвезла в школу ее 30-летняя мать. Она уже собиралась уезжать, когда услышала крик дочери. Оказалось, что, выйдя из машины, девочка уронила на землю несколько маркеров и ручек и наклонилась за ними. Из-за этого мать, находившаяся за рулем, не заметила дочь и сбила ее.

Девочку экстренно доставили в больницу. Ее состояние оценивается как стабильное.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мать позволила четырехлетней дочери играть с сотнями крокодилов. «Моя дочь любит класть новорожденных рептилий в емкость с водой и смотреть, как они плавают», — рассказала женщина.