Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:44, 20 августа 2024Наука и техника

За поиск уязвимостей в Android перестанут платить

Google закрыла программу с вознаграждениями за поиск уязвимостей на Android

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Корпорация Google прекратит выплачивать вознаграждения за поиск уязвимостей в ОС Android. Об этом сообщает издание Android Authority.

О закрытии программы Google проинформировала ее участников по электронной почте. В сообщении говорится, что 31 августа 2024 года компания примет последние отчеты о проблемах с безопасностью на Android-смартфонах, финальные решения о выплате премий за найденные уязвимости примут 30 сентября 2024 года.

В корпорации объяснили, что закрывают программу по причине «общего усиления мер по обеспечению безопасности ОС Android». Таким образом, в будущем независмые специалисты и «белые хакеры» не смогут рассчитывать на вознаграждения за обнаруженные системные бреши в Android.

Программа по поощрению энтузиастов, занятых поиском уязвимостей, была запущена в 2017 году. По словам журналистов Android Authority, подобные программы есть у многих производителей ПО и гаджетов. За обнаружение серьезной уязвимости Google выплачивали 20 тысяч долларов, за сообщения о проблемах, связанных с кражей данных, специалист мог получить 5000 долларов. Награды за менее серьезные уязвимости варьировались в диапазоне от 500 до 10 тысяч долларов.

Ранее специалисты по безопасности iVerify заявили, что компания Google и ее партнеры продавали смартфоны со встроенным приложением, через которое можно наладить слежку за пользователем. В Google пообещали отключить потенциально опасное ПО.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Военные медики попали в засаду украинской ДРГ под Курском и вступили в бой. Что известно об их судьбе?

      Президент Молдавии призвала граждан участвовать в референдуме по евроинтеграции

      В Сумской области сообщили о повреждении объектов энергетики

      Тренер «Вашингтона» оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки в грядущем сезоне

      В ВСУ пригрозили перестать платить военным зарплату

      Жительница курского приграничья рассказала о разрушенном ВСУ селе

      Российский школьник упал замертво рядом с электросамокатом

      Работавшая крупье россиянка рассказала о приходивших в казино бандитах

      За поиск уязвимостей в Android перестанут платить

      Член банды Цапкова устроил себе отпуск в российском СИЗО с плазменным телевизором и икрой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше