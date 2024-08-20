За поиск уязвимостей в Android перестанут платить

Google закрыла программу с вознаграждениями за поиск уязвимостей на Android

Корпорация Google прекратит выплачивать вознаграждения за поиск уязвимостей в ОС Android. Об этом сообщает издание Android Authority.

О закрытии программы Google проинформировала ее участников по электронной почте. В сообщении говорится, что 31 августа 2024 года компания примет последние отчеты о проблемах с безопасностью на Android-смартфонах, финальные решения о выплате премий за найденные уязвимости примут 30 сентября 2024 года.

В корпорации объяснили, что закрывают программу по причине «общего усиления мер по обеспечению безопасности ОС Android». Таким образом, в будущем независмые специалисты и «белые хакеры» не смогут рассчитывать на вознаграждения за обнаруженные системные бреши в Android.

Программа по поощрению энтузиастов, занятых поиском уязвимостей, была запущена в 2017 году. По словам журналистов Android Authority, подобные программы есть у многих производителей ПО и гаджетов. За обнаружение серьезной уязвимости Google выплачивали 20 тысяч долларов, за сообщения о проблемах, связанных с кражей данных, специалист мог получить 5000 долларов. Награды за менее серьезные уязвимости варьировались в диапазоне от 500 до 10 тысяч долларов.

Ранее специалисты по безопасности iVerify заявили, что компания Google и ее партнеры продавали смартфоны со встроенным приложением, через которое можно наладить слежку за пользователем. В Google пообещали отключить потенциально опасное ПО.