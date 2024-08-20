СКР заявил о расследовании очередных преступлений ВСУ в ДНР и Белгородской области

СК будет расследовать преступления ВСУ против жителей ДНР и Белгородской области

Следственный комитет России (СКР) будет расследовать новые преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР) и Белгородской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным СКР, из-за атаки дрона-камикадзе на автомобиль в Белгородской области пострадал мужчина, а в селе Маломихайловка были ранены еще два жителя. Кроме того, ВСУ обстреляли Шебекино.

В Петровском районе Донецка украинская армия применила ствольную артиллерию у автобусной остановки. Был ранен мужчина. А в Сигнальном при атаке беспилотника пострадали еще два гражданина. Также из-за агрессии ВСУ в Горловке были ранены два мирных жителя.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям причастных к атаке лиц.

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