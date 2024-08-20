Спасатели нашли пострадавших в горах Пакистана российских альпинистов

Спасатели нашли пострадавших на пакистанской горе Гашербрум россиян

В Пакистане спасатели нашли пострадавших на горе Гашербрум IV (пакистанская северная территория Гилгит-Балтистан) двух российских альпинистов. Об этом сообщает издание «Известия» в Telegram-канале.

Уточняется, что оба россиянина в удовлетворительном состоянии, однако одному требуется поддержка для передвижения. Они спускаются к плато, где сможет приземлиться вертолет. Из-за плохих погодных условий путь займет несколько часов.

Ранее российский альпинист Сергей Нилов пропал без вести на горе Гашербрум. В субботу, 17 августа, на ледопаде, где он работал, произошел обвал. Связь с Ниловым пропала.

