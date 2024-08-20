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11:55, 20 августа 2024Бывший СССР

Стало известно о попытках Зеленского вернуть украинцев из-за рубежа

Bloomberg: Зеленский пытался уговорить западных политиков вернуть украинцев

Фото: Valentyn Ogirenko / File Photo / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пытался уговорить западных политиков вернуть украинцев из-за рубежа. Об этом пишет Bloomberg.

Как сообщает издание, Зеленский просил западных политиков принять меры по возвращению выехавших из страны граждан Украины в ходе двусторонних встреч. Украинское руководство озвучивало потребность в новобранцах для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также в рабочей силе для восстановления экономики.

По данным Bloomberg, страны Запада отказали Зеленскому в возвращении беженцев до окончания вооруженного конфликта. Журналисты привели историю живущего в Польше украинца, заявившего о востребованности рабочей силы с Украины на рынке труда.

Ранее посол Украины в Польше Василий Зварыч рассказал о десятках тысяч скрывающихся в стране от мобилизации мужчинах. Он понадеялся, что Украине не придется прибегать к помощи властей Польши для принудительной отправки.

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      Юрий Леонов
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