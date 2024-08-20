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08:37, 20 августа 2024Бывший СССР

Стало известно об интенсивных боях в Харьковской области

Марочко: в районе Липцов и Волчанска в Харьковской области идут интенсивные бои

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В районе села Липцы и города Волчанска в Харьковской области идут интенсивные бои. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящий момент Вооруженные силы Украины (ВСУ), неся высокие потери, продолжают попытки выбить российские войска с занятых позиций. Он отметил, что украинские военные действуют чаще всего малыми маневренными группами при поддержке артиллерии и бронетехники, а на некоторых участках направления наращивают использование наземных и воздушных беспилотников.

Ранее Марочко сообщал, что ВСУ вновь прикрываются мирными жителями под Купянском в Харьковской области, пряча бронетехнику и транспорт среди гражданских строений и расквартировываясь в домах местного населения.

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      Алевтина Запольская
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