Марочко: в районе Липцов и Волчанска в Харьковской области идут интенсивные бои

В районе села Липцы и города Волчанска в Харьковской области идут интенсивные бои. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящий момент Вооруженные силы Украины (ВСУ), неся высокие потери, продолжают попытки выбить российские войска с занятых позиций. Он отметил, что украинские военные действуют чаще всего малыми маневренными группами при поддержке артиллерии и бронетехники, а на некоторых участках направления наращивают использование наземных и воздушных беспилотников.

Ранее Марочко сообщал, что ВСУ вновь прикрываются мирными жителями под Купянском в Харьковской области, пряча бронетехнику и транспорт среди гражданских строений и расквартировываясь в домах местного населения.