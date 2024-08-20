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07:51, 20 августа 2024Бывший СССР

В ЛНР обвинили ВСУ в прикрытии мирными жителями под Купянском

Марочко: ВСУ вновь прикрываются мирными гражданами под Купянском
СюжетМинобороны

Фото: Dmytro Smoliyenko / Globallookpress.com

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в том, что они вновь прикрываются мирными жителями под Купянском. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт заявил, что украинские военные утратили ряд позиций в районе Песчаного и начали переброску личного состава и техники в Ковшаровку. Для снижения потерь они прячут бронетехнику и транспорт в гражданских строения и расквартировываются в домах местного населения, добавил он.

Марочко сообщил, что в настоящее время въезд для гражданских лиц закрыт. Он назвал заложниками ВСУ тех, кто не успел покинуть город.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ использовали детей и преподавателей детского дома в Курской области как в качестве живого щита.

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      Марина Совина
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