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11:19, 20 августа 2024Бывший СССР

Стало известно об ударе по заводу снарядов для ВСУ в Киевской области

Подпольщик Лебедев: нанесен удар по заводу наполнителей для снарядов РСЗО ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по заводу наполнителей для снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киевской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Как сообщается, взрыв прогремел в городе Бровары Киевской области около 6:00 20 августа. По информации Лебедева, удар ВС России был нанесен по Броварскому заводу порошковой металлургии и прилегающим складам.

«Известно, что на заводе изготовляли наполнители для снарядов и ракет РСЗО», — заявил подпольщик.

Ранее Лебедев сообщил об ударе по нефтехранилищу в Тернополе с топливом для ВСУ. Он добавил, что удар был нанесен по время заполнения железнодорожных цистерн и пожар до сих пор не потушен.

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