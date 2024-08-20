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10:42, 20 августа 2024Бывший СССР

ВС России нанесли удар по нефтехранилищу с топливом для ВСУ

Лебедев: ВС России нанесли удар по нефтехранилищу в Тернополе с топливом для ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по нефтехранилищу в Тернополе, откуда Вооруженные силы Украины (ВСУ) отвозили топливо к линии фронта. Об этом сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, военнослужащие ВСУ завезли топливо в большом количестве на нефтехранилище «Тернопольнефтепродукт» возле сортировочной станции, откуда железнодорожными составами развозили его к линии фронта от Донбасса и до Сум. Он добавил, что удар был нанесен по время заполнения железнодорожных цистерн и пожар до сих пор не потушен.

Ранее на Украине подтвердили взрыв на хранилище топлива в Тернополе. К тушению возгорания привлечены 90 спасателей и 21 единица техники.

До этого председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил о взрыве в Тернополе. Он также рассказал, что в нескольких районах города пропадало электричество.

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      Илья Таксюр
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