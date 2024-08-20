Суд рассмотрит продление ареста еще четверым соучастникам дела о теракте в «Крокусе»

СК требует продлить срок ареста еще 4 фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Начало событий в новости Еще четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе» продлили арест

В Москве 20 августа Басманный суд рассмотрит требование Следственного комитета (СК) России о продлении срока ареста еще четверым соучастникам дела о теракте в «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

По данным агентства, речь идет о Алишере Касимове (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), а также о Диловаре, Аминчоне и Исроиле Исломовых (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Заседание назначено на 12:00 по мск времени.

19 августа Басманный районный суд Москвы на три месяца продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Лутфуллои Назримаду, Джумахону Курбонову, Якубджону Юсуфзоду и Мухаммаду Шарипзоде (все четверо внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) продлили арест до 22 ноября.

