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12:34, 19 августа 2024Силовые структуры

Еще четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе» продлили арест

В Москве суд продлил арест еще четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Басманный районный суд Москвы на три месяца продлил арест четырем фигурантам дела о теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Лутфуллои Назримаду, Джумахону Курбонову, Якубджону Юсуфзоду и Муххамаду Шарипзоде (все четверо внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) продлили арест до 22 ноября.

16 августа Басманный районный суд столицы продлил арест исполнителям теракта до 22 ноября. Речь идет о Далерджоне Мирзоеве, Саидакраме Рачабализоде, Шамсидине Фаридуни и Мухаммадсобире Файзове (все четверо внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

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