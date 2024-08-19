Еще четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе» продлили арест

В Москве суд продлил арест еще четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Басманный районный суд Москвы на три месяца продлил арест четырем фигурантам дела о теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Лутфуллои Назримаду, Джумахону Курбонову, Якубджону Юсуфзоду и Муххамаду Шарипзоде (все четверо внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) продлили арест до 22 ноября.

16 августа Басманный районный суд столицы продлил арест исполнителям теракта до 22 ноября. Речь идет о Далерджоне Мирзоеве, Саидакраме Рачабализоде, Шамсидине Фаридуни и Мухаммадсобире Файзове (все четверо внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).