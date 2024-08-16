Исполнителям теракта в «Крокусе» продлили арест

В Москве суд продлил арест исполнителям теракта в «Крокусе»

Басманный районный суд Москвы на три месяца продлил арест исполнителям теракта в подмосковном концерном зале «Крокус Сити Холл». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Речь идет о Далерджоне Мирзоеве, Саидакраме Рачабализоде, Шамсидине Фаридуни и Мухаммадсобире Файзове (все четверо внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Они будет под стражей 22 ноября.

Ранее сообщалось, что суд будет рассматривать это вопрос в закрытом режиме.

22 марта, перед концертом группы «Пикник», вооруженные огнестрельным оружием мужчины напали на «Крокус Сити Холл». Террористы ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области.