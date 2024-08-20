Телеведущий сделал татуировку на ягодице в прямом эфире

Ведущий австралийской программы The Morning Show Ларри Эмдур сделал татуировку на ягодице в прямом эфире. Фрагмент программы доступен на YouTube.

Эмдур номинировался на австралийскую премию Gold Logie, которая вручается самой популярной личности на местном телевидении. 15 августа в беседе с изданием news.com.au ведущий пообещал, что в случае победы сделает татуировку на ягодице с инициалами других номинантов.

18 августа Эмдур стал обладателем этой премии. В утренний эфир The Morning Show пригласили татуировщика. Прямо в студии ведущий снял штаны и лег на кушетку в студии. Его соведущая Кайли Гиллис отметила, что журналист сильно волнуется. Через некоторое время он продемонстрировал работу татуировщика на ягодице. Она была выполнена в форме статуэтки Gold Logie с инициалами конкурентов Эмдура. «Люблю эту татуировку. Она станет для меня напоминанием о той прекрасной ночи», — поиронизировал он.

Ранее у ведущего австралийского канала ABC Нейта Бирна случилась паническая атака в прямом эфире. Он был вынужден прервать сообщение о прогнозе погоды и передал слово соведущей.