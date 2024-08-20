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16:57, 20 августа 2024Силовые структуры

Тракторист заживо закопал россиянина и попал на видео

В Татарстане тракторист заживо закопал мужчину во время работы

В Татарстане во время земляных работ тракторист заживо закопал мужчину и попал на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Татарстан.

На кадрах видно, как владелец участка спустился в траншею у своего дома. В это время трактор подъехал к другой стороне траншеи, расположенной у периметра, и ковшом начал засыпать в нее землю.

По данным следствия, ЧП произошло 18 августа в садоводческом товариществе в Лаишевском районе республики. Пострадавший нанял тракториста для прокладки траншеи под трубопровод к своему дому. Во время работы он спустился в траншею, а не знавший об этом работник засыпал его слоем земли. Позже, обнаружив отсутствие владельца участка, он раскопал траншею и достал из нее потерпевшего. К этому времени мужчина уже не выжил.

В отношении тракториста возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что Магнитогорский гарнизонный военный суд в Челябинской области вынес приговор офицеру, случайно выстрелившему в товарища на охоте.

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      Анна Габай
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