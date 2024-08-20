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15:08, 20 августа 2024Силовые структуры

Троих членов подростковой ОПГ арестовали за вымогательство денег у россиян

Суд в Хабаровске арестовал трех членов подростковой ОПГ, запугивающей жителей
Начало событий в новости В российском городе задержали членов ОПГ за вымогательство денег у несовершеннолетних

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд в Хабаровске арестовал троих членов подростковой организованной преступной группировки (ОПГ), которая запугивала местных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Как уточняет ТАСС, речь идет о двух подростках и одном их более старшем товарище. Всем им предъявлено обвинение по статьям 213 («Хулиганство») и 163 («Вымогательство») УК РФ.

Троих членов ОПГ, состоящей из подростков и их старших товарищей, задержали накануне. По версии следствия, молодые люди грубо нарушали общественный порядок и правила поведения, а также применяли насилие по отношению к знакомым, в числе которых были несовершеннолетние, и вымогали у них деньги.

Свои действия участники группы снимали на видео и выкладывали в сеть.

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      Олеся Мицкевич
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