Троих членов подростковой ОПГ арестовали за вымогательство денег у россиян

Суд в Хабаровске арестовал трех членов подростковой ОПГ, запугивающей жителей

В российском городе задержали членов ОПГ за вымогательство денег у несовершеннолетних

Начало событий в новости В российском городе задержали членов ОПГ за вымогательство денег у несовершеннолетних

Суд в Хабаровске арестовал троих членов подростковой организованной преступной группировки (ОПГ), которая запугивала местных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Как уточняет ТАСС, речь идет о двух подростках и одном их более старшем товарище. Всем им предъявлено обвинение по статьям 213 («Хулиганство») и 163 («Вымогательство») УК РФ.

Троих членов ОПГ, состоящей из подростков и их старших товарищей, задержали накануне. По версии следствия, молодые люди грубо нарушали общественный порядок и правила поведения, а также применяли насилие по отношению к знакомым, в числе которых были несовершеннолетние, и вымогали у них деньги.

Свои действия участники группы снимали на видео и выкладывали в сеть.