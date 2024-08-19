В российском городе задержали членов ОПГ за вымогательство денег у несовершеннолетних

СК: в Хабаровске задержали трех членов подросткового ОПГ, запугивающей жителей

В Хабаровске сотрудники правоохранительных органов ликвидировали подростковую организованную преступную группировку (ОПГ), которая запугивала местных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

По версии следствия, в городе действовала ОПГ, состоящая подростков и их старших товарищей. Молодые люди грубо нарушали общественный порядок и правила поведения, а также применяли насилие по отношению к знакомым, в числе которых были несовершеннолетние, и вымогали у них деньги. Свои действия члены группы снимали на видео и выкладывали в сеть.

Сейчас силовики установили состав ОПГ и задержали трех ее самых активных участников. В отношении них возбудили уголовные дела, а по месту жительства фигурантов провели обыски.

Ранее в Брянске сотрудники полиции задержали четырех жителей 16, 17, 18 и 47 лет за незаконный оборот оружия. Предварительно, меньше чем за полгода их преступная группировка собрала схрон из 11 винтовок разных моделей производства Тульского оружейного завода и 350 винтовочных патронов кольцевого воспламенения калибра 5,6 миллиметра.