Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:17, 20 августа 2024Мир

В Турции допустили тупик в переговорах по Украине

В Турции заявили, что ситуация вокруг переговоров по Украине может зайти в тупик

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Ситуация вокруг мирных переговоров по Украине рискует зайти в тупик, последние заявления сторон вызывают беспокойство, заявил дипломатический источник в Анкаре. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что в Турции знакомы с последними заявлениями российских властей. «К сожалению, ситуация вокруг переговорного процесса рискует зайти в тупик. Тезис господина президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что в мирном процессе не будет проигравших, вновь обретает смысл», — подчеркнул дипломат.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о невозможности диалога с атакующим мирное население Киевом. По мнению главы государства, Украина стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем по указанию Запада.

Он пообещал достойный ответ Киеву после атак на российские регионы.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Итальянский журналист показал в эфире военного ВСУ с нацистским знаком. О чем репортеру напомнили на Западе и в России?

      Предсказано будущее рубля до конца 2024 года

      Бойца «Ахмата» с ПТСР пытали шокером в отделе полиции Махачкалы

      В магнитосфере Земли обнаружили свист

      В Нидерландах заговорили о пересмотре отношений с Украиной из-за атак на «Северные потоки»

      В Турции допустили тупик в переговорах по Украине

      Алаудинов рассказал о расстреле мирных жителей Курской области

      На охрану лесов от пожаров выделили миллиарды рублей

      Солдат КНДР перебежал в Южную Корею

      Звезда OnlyFans рассказала о «всегда поражающем» ее запросе подписчика

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше