В Турции допустили тупик в переговорах по Украине

В Турции заявили, что ситуация вокруг переговоров по Украине может зайти в тупик

Ситуация вокруг мирных переговоров по Украине рискует зайти в тупик, последние заявления сторон вызывают беспокойство, заявил дипломатический источник в Анкаре. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что в Турции знакомы с последними заявлениями российских властей. «К сожалению, ситуация вокруг переговорного процесса рискует зайти в тупик. Тезис господина президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что в мирном процессе не будет проигравших, вновь обретает смысл», — подчеркнул дипломат.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о невозможности диалога с атакующим мирное население Киевом. По мнению главы государства, Украина стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем по указанию Запада.

Он пообещал достойный ответ Киеву после атак на российские регионы.