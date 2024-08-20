Украинский дипломат обвинил Германию в «бухгалтерском мышлении»

Экс-посол Украины Мельник обвинил Германию в «бухгалтерском мышлении»

Германия имеет «бухгалтерское мышление», заявил бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью Die Welt.

Мельник прокомментировал сообщения о возможной заморозке дополнительной военной помощи Украине министерством финансов Германии. Дипломат назвал подобные планы фатальными для Киева и обвинил Германию в «бухгалтерском мышлении».

«Если это бухгалтерское мышление перевешивает стратегическую дальновидность в министерстве финансов [Германии] и, вероятно, также в канцелярии [Олафа Шольца], это имеет разрушительные последствия для Украины», — заявил украинский экс-посол. Он понадеялся на отказ ведомства от планов и дальнейшее увеличение военной помощи.

Ранее представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер опроверг сообщения об ограничении военной помощи Украине. По словам чиновника, подобные слухи являются «позорным обвинением».