Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:26, 20 августа 2024Россия

Украинский омбудсмен прислал Москальковой видео с российскими пленными из Курской области

Москалькова: омбудсмен Украины посетил российских пленных из Курской области

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ее коллега из Украины Дмитрий Лубинец посетил российских пленных из Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

«Последнее посещение было взятых в плен наших военнослужащих в Курске, он [Дмитрий Лубинец — прим. "Ленты.ру"] посетил», — сказала омбудсмен на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

Москалькова также рассказала, что Лубинец прислал ей видео. Однако содержание ролика омбудсмен не раскрыла.

Материалы по теме:
ВСУ перебрасывают новые войска под Курск и уничтожили три моста в Глушковском районе. Что известно о боях в регионе?
ВСУ перебрасывают новые войска под Курск и уничтожили три моста в Глушковском районе.Что известно о боях в регионе?
19 августа 2024
«Это ранняя стадия крупного сражения» ВСУ атаковали Глушковский район. Как будут развиваться события в Курской области?
«Это ранняя стадия крупного сражения»ВСУ атаковали Глушковский район. Как будут развиваться события в Курской области?
16 августа 2024
Пропавшие без вести, химическое оружие и мародеры. О чем губернаторы атакованных Украиной регионов доложили Путину?
Пропавшие без вести, химическое оружие и мародеры. О чем губернаторы атакованных Украиной регионов доложили Путину?
12 августа 2024

Ранее российские войска в Курской области взяли в плен несколько бойцов, среди которых оказалась девушка-военнослужащая, которая добровольно вступила в ряды Вооруженных сил Украины.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский главком заявил о сложной для ВСУ ситуации на всей линии фронта

      Путин вышел к россиянам

      Сергей Безруков приехал в Великий Новгород

      Сенат Чехии проверит использование Православной церкви для операций России

      Жена Сарика Андреасяна прокомментировала конфликт с Никитой Кологривым

      «Москвич» пообещал сдержать цены на автомобили до конца года

      41-летняя российская актриса снялась в нижнем белье

      Тренер назвала самые распространенные ошибки при выполнении упражнений

      Депутат Рады предрекла сдачу Украиной Харьковской области

      США и Украина обсудили операции ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше