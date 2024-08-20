Украинский омбудсмен прислал Москальковой видео с российскими пленными из Курской области

Москалькова: омбудсмен Украины посетил российских пленных из Курской области

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ее коллега из Украины Дмитрий Лубинец посетил российских пленных из Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

«Последнее посещение было взятых в плен наших военнослужащих в Курске, он [Дмитрий Лубинец — прим. "Ленты.ру"] посетил», — сказала омбудсмен на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

Москалькова также рассказала, что Лубинец прислал ей видео. Однако содержание ролика омбудсмен не раскрыла.

Ранее российские войска в Курской области взяли в плен несколько бойцов, среди которых оказалась девушка-военнослужащая, которая добровольно вступила в ряды Вооруженных сил Украины.