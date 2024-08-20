В Британии заявили о развале обороны ВСУ по всему фронту

Меркурис: оборона ВСУ разваливается по всей линии фронта

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) разваливается по всей линии фронта, и Киев не способен сдержать данную тенденцию. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в блоге на YouTube.

«Повсюду линии фронта рушатся, и самые мрачные новости приходят из района Торецка. Сейчас здесь мы получили подтверждение (...), что Нью-Йорк (поселок Новгородское — прим. «Ленты.ру») полностью пал», — рассказал военный эксперт.

Меркурис также подчеркнул, что украинские войска не смогли выстроить заранее крепкую оборону, из-за чего Россия успешно продвигается на новых рубежах.

Ранее Меркурис заявил, что ВСУ несут большие потери в Курской области. Он добавил, что операция в российском регионе дорого обошлась Украине и «ни к чему не приведет».