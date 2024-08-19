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20:52, 19 августа 2024Мир

В Британии заявили о больших потерях ВСУ в Курской области

Меркурис: Украина быстро несет потери в Курской области

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) быстро несут большие потери в Курской области. Об этом сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

«Украина теряет их (поставленные виды оружия — прим. «Ленты.ру») пачками чрезвычайно быстро, и она постоянно требует и умоляет Запад прислать больше, но с каждым днем, пока продолжается эта операция в [Курской области], они теряют все больше и больше», — заявил эксперт.

Меркурис добавил, что операция в российском регионе дорого обошлась Украине и «ни к чему не приведет». Он отметил, что в одно время с операцией «повсюду на Украине рушатся линии фронта». По словам эксперта, ВСУ в ближайшее время потерпят поражение в Курской области.

Ранее британский аналитик заявил, что украинские войска оставили позиции в Донбассе ради вылазки в Курскую область.

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      Елизавета Мытарева
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