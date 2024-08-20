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17:27, 20 августа 2024Бывший СССР

В Эстонии православная церковь убрала упоминания Московского патриархата из устава

ЭПЦ убрала упоминания Московского патриархата из своего устава

Фото: Jens Kalaene / Globallookpress.com

Эстонская православная церковь (ЭПЦ) приняла новую редакцию устава, в которой организация убрала упоминание Московского патриархата. Об этом церковь сообщила на своем официальном сайте.

«Собор принял новую редакцию устава Церкви, в которой закрепляется самостоятельность в делах церковно-административных, церковно-хозяйственных, церковно-просветительских и церковно-гражданских», — говорится в сообщении.

Кроме того, Собор одобрил деятельность Синода в переговорах с государством и выразил уверенность, что православные Эстонии смогут найти «пути и средства уврачевания раскола на основе каноничности, взаимного уважения и равноправия».

Ранее ЭПЦ отказалась от предложения МВД республики перейти в подчинение раскольнической Эстонской апостольской православной церкви, которая находится под юрисдикцией Константинопольского патриархата. Тогда же тартуский епископ Даниил заявил о готовности организации внести поправки в свой устав, убрав оттуда отсылки к уставу Русской православной церкви.

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      Александр Курбатов
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