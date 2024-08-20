В Германии осудили Байдена из-за слов о неонацистах

Дотком: Байден осуждает неонацистов в США, но поставляет оружие Украине

Немецкий предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком осудил президента США Джо Байдена за его слова о неонацистах в США на фоне поставок американского оружия на Украину. Соответствующая публикация появилась на странице бизнесмена в X (бывший Твиттер).

«Джо Байден говорит о плохих неонацистах в США, в то время как поставляет оружие нацистским батальонам на Украине», — отметил Дотком.

На съезде Демократической партии в Чикаго американский лидер заявил, что его решение баллотироваться в президенты в 2020 году было связано с реакцией бывшего президента США Дональда Трампа на беспорядки 2017 года в Шарлотсвилле, когда сторонник нацистских идей на машине въехал в толпу активистов. Трамп заявил, что в случившемся виноваты как последователи ультраправых взглядов, так и активисты, которые, по его словам, «проявили жестокость».

По данным Fox News, на съезде Демократической партии Байден подчеркнул, что не мог оставаться в стороне после высказывания бывшего американского лидера о событиях в Шарлотсвилле. Он добавил, что американские экстремисты «несут нацистские свастики и скандируют ту же самую антисемитскую желчь, которая звучала в Германии в начале 30-х годов» XX века.

Ранее стало известно, что американский президент опоздал на съезд демократов, состоявшийся в Чикаго.